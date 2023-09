Nusa pirres av fullsatt Ullevaal: – Gleder meg masse

– Ja, jeg vil det. Det er gøy at det er blitt utsolgt, og jeg gleder meg masse, sier den unge driblekunstneren til NTB foran EM-kvalifiseringskampen mot Georgia.

Det er blitt sagt og skrevet veldig mye pent om ham siden oppvisningen i landslagsdebuten mot Jordan, da han scoret ett mål og la opp til to. Han drev motstanderens rutinerte høyreback til fortvilelse med sine finter og rykk, og skapte jubel på tribunen. Hvordan takler en 18-åring så mye virak?

– Jeg prøver å ikke se på det altfor mye. Jeg er veldig takknemlig for at folk skriver fine ting om meg, men jeg vet at plutselig kommer det masse negativt, og da vil jeg også prøve å ikke følge så mye med på det. Jeg er takknemlig for de fine meldingene jeg har fått. Jeg setter veldig pris på det, og så følger jeg ikke veldig mye med i mediene, sier han.

De andre landslagsspillerne har fått mange spørsmål om Nusa siden torsdagens pangdebut, og de skryter ikke bare av hans fotballferdigheter, men også av en ung gutt med beina plantet på jorda.

– Han er et talent helt utenom det vanlige. Det merket jeg allerede for noen år siden, da han driblet meg av og skjøt i krysset på Aspmyra. Han har oppnådd mye i ung alder og hatt en veldig fin utvikling i Brugge. Jeg tror det vil fortsette, for han har fine folk rundt seg. Jeg opplever ham som en jordnær og fin gutt som har fokus på å utvikle seg, og som ikke kommer til å ta av, sier Patrick Berg.

[ Solbakken vil ha mindre «selvutslettende» Berg: – Kan bli råere ]

– Ikke der ennå

– Nei, å ta av gjør jeg ikke. Så klart er jeg veldig glad for å ha fått oppleve et øyeblikk som det jeg gjorde her på torsdag, men så vet jeg at det er bare en del. Det er bare å fortsette å jobbe, for jeg er ikke der ennå, sier Nusa til NTB.

Han følte på nervene før debuten, men etter et par involveringer slapp de, og bare ti minutter inn i kampen scoret han et vakkert mål etter at han og Jørgen Strand Larsen veggspilte seg gjennom Jordan-forsvaret. Han er nest yngste målscorer for Norges landslag. Bare Ronald «Kniksen» Jensen var yngre da han som 17-åring scoret mot Finland i 1960.

– Det var en utrolig følelse. Jeg hadde ikke ventet å score i landslagsdebuten min, og iallfall ikke så kjapt. Det var veldig emosjonelt, sier Nusa. Han trives som landslagsspiller.

– Jeg hadde ikke sett for meg det her for noen år siden, men det er det som er drømmen, da.

[ Derfor elsker vi driblefantene ]

Imponert

Landslagskoordinator Brede Hangeland er imponert over hvordan Nusa har taklet oppstusset de siste dagene.

– Det er en ung mann som er moden for alderen. Det er ikke gitt at man skal takle slikt. Jeg føler ikke at jeg har mye å lære ham, sier han.

Ståle Solbakken har vært ordknapp om hvorvidt og hvor mye han vil bruke Nusa i tirsdagens kamp mot Georgia. Unggutten sier at han er klar for den rollen han får.

– Alle vil jo spille så mye som mulig, men jeg er klar uansett, om det blir fra start eller ikke, sier han.

[ Solbakken lover ikke Nusa-start mot Georgia: – Må tenke på balansen ]