Manoharan blir midlertidig trener for Haugesund: – Den best egnede til å overta

Det skriver klubben på sin nettside.

Haugesund har første trening etter landslagspausen søndag kveld, hvor da Manoharan skal lede troppen.

– For oss har det vært helt avgjørende å få nye stemmer inn mot spillergruppa. Sancheev er en faglig sterk og tydelig leder som vi tror er den best egnede til å overta hovedtreneransvaret på kort sikt. Han kjenner klubben, har et stort eierskap til både den og oppgavene som venter og vil revitalisere spillergruppa før høsten som ligger foran oss, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Manoharan har jobbet som utviklingssjef i klubbens akademi og har tidligere jobbet i danske AGF.

Klubben skriver også at assistenttrenerne Espen Bull-Tornøe og Even Sel går over i andre oppgaver, men at det øvrige støtteapparatet fortsetter i sine nåværende funksjoner.

Grindhaug trakk seg som Haugesund-trener på mandag ettersom han mener at tiden er inne for å la andre ta over.

Grindhaug vil likevel være tilgjengelig som rådgiver til Manoharan fram til ny fast hovedtrener er på plass.

