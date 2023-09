Hansi Flick sparket som tysk landslagssjef: – Det var uunngåelig

Flick ble landslagssjef i 2021 og fikk 25 kamper i lederstolen. Det tyske fotballforbundet opplyser om sparkingen på sine nettsider søndag.

– Det var enighet om at landslaget trenger en ny stemme etter de siste resultatene. Vi har sportslig suksess som prioritet, og derfor var avgjørelsen uunngåelig, sier fotballpresident Bernd Neuendorf.

Også assistenttrenerne er ferdige i sine jobber. Rudi Völler, Hannes Wolf og Sandro Wagner leder laget mot Frankrike tirsdag. Målet er å ansette en ny trener så fort som mulig, heter det i meldingen.

Flick var selv klar på at han var den rette mannen tross 1-4-tapet for Japan lørdag.

– Jeg er den rette treneren, men jeg er likevel klar over hvordan ting kan endre seg i fotballen, innrømmet Flick ifølge BBC etter det ydmykende tapet for Japan.

Det tyske fotballforbundet har likevel besluttet å kvitte seg med 58-åringen. Avisen Bild skrev tidligere søndag at sparkingen av Flick var nær forestående.

Flick tok over ansvaret for «Die Mannschaft» etter at han i 2019/2020-sesongen ledet Bayern München til klubbens andre mestertrippel da laget vant både Bundesliga, den tyske cupen og mesterligaen.

