Solskjær takket nei til landslagsjobb: – Jeg er ikke klar for det

Det bekrefter Manchester United-legenden overfor NRK.

– Om jeg har snakket med forbundet om landslaget, ja det har jeg, selvfølgelig har jeg gjort det. De har spurt, sier Solskjær.

1. september ble det klart at Hege Riise gikk av som landslagssjef etter et skuffende fotball-VM i New Zealand. I etterkant har også Leif Gunnar Smerud blitt presentert som midlertidig sjef for kvinnelandslaget i de kommende nasjonsligakampene i høst.

Solskjær kunne imidlertid fortelle at også han har vært inne i lupen om den ledige stillingen som landslagssjef, men at han ikke ønsket jobben på nåværende tidspunkt.

– Jeg er ikke klar for det ennå, sier han.

NRK har vært i kontakt med generalsekretæren i NFF, Karl-Petter Løken, som kunne si følgende om kontakten med Solskjær:

«Vi er i fortløpende kontakt med mange trenere. Det er viktig for oss å ha god kontakt med de beste fagfolkene for på den måten å ha god oversikt over markedet. Utover det ønsker vi ikke å kommentere enkelte samtaler eller kandidater.»

