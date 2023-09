Solbakken legger ikke fra seg EM-håpet: – Kan komme noen halmstrå

Skottland slo Kypros fredag og er snublende nær EM-plass. Skulle Norge spille uavgjort mot Georgia tirsdag, vil Skottland være EM-klar mer enn ni måneder før avspark i Tyskland.

Norges vei til topp-to-plassering i gruppa ble enda brattere og smalere fredag kveld, med Spanias storseier i Georgia og skottenes trepoenger på Kypros.

– Vi må vinne vår kamp så vi lever inn i neste måned. Da kan det komme noen halmstrå. Hvis vi vinner kampen mot Georgia nå så er det Spania og Skottland i neste runde. Hvis vi går gjennom det med full pott, så er det noen halmstrå. Vi må vinne våre kamper og det starter nå, sa Solbakken på lørdagens pressekonferanse.

Georgia kommer til kampen i Oslo med et 1-7-tap for Spania i bagasjen.

– Det er det første tapet de har hjemme på et par år. De ble kanskje litt overmodige med at de virkelig gikk for det, fortsatte Solbakken.

Tøft utgangspunkt

Norge må nå ikke bare vinne alle sine fire gjenværende kamper (Georgia hjemme, Kypros borte, Spania hjemme og Skottland borte), men håpe at Skottland tar maksimalt ett poeng i sine bortekamper mot Spania og Georgia eller at Spania avgir minst tre poeng i sine gjenstående kamper mot andre lag enn Norge.

– Vi visste at de kom til å bli tøft og det blir ikke noe mindre tøft etter gårsdagen. Vi fikk ikke noe hjelp der, men det hadde vi ikke regnet med heller, sa Patrick Berg på pressekonferansen.

– Det ser selvfølgelig tøft ut å kvalifisere seg gjennom den vanlige kvalifiseringen, fortsatte han.

Nusa hylles

Norge slo Jordan 6-0 i en treningskamp torsdag, og der var det seks forskjellige som gjorde sitt første mål for landslaget. Antonio Nusa (18) var en av dem som fikk svært gode skussmål etter sin landslagsdebut.

– Han har et talent helt utenom det vanlige. Jeg merket det allerede da han driblet meg og satte ballen i krysset på Aspmyra i 2021. Han har oppnådd mye i ung alder, sa Berg.

– Han er på et veldig bra sted og har gode folk rundt seg. Jeg opplever ham som en jordnær og fin gutt som ikke kommer til å ta av, fortsatte Bodø/Glimt-profilen.

Solbakken ville ikke avsløre om Nusa kommer til å starte mot Georgia.

