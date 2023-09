Derfor elsker vi driblefantene

Hvorfor? De satte i gang de bevegelsene alle som har spilt på løkka eller i en ballbinge gjenkjenner. Det lekende, det impulsive, det kreative. Nusa satte i gang ute på sin venstrekant fra kampstart mot Jordan, Sahraoui gjorde det samme da han kom inn 20 minutter før slutt. Plan: Sprudlende energi, full fart framover med ballen i beina, også ser vi hvor langt det går.

Og da det ble fastslått at Antonio Nusa, 18-åringen fra Langhus, var den yngste som scoret i sin debutlandskamp siden Roald “Kniksen” Jensen i 1960, ble linjene trukket tilbake til sjeldne TV-glimt i svart-hvitt, den gang landskamper var prisgitt radiolyttere og avislesere.

Osame Sahraoui har lavt tyngdepunkt og stor fart. En fin kombinasjon. (Annika Byrde/NTB)

Det var for øvrig fire år før en spiller ved navn Egil Olsen fikk oppnavnet Drillo i Vålerenga. Fordi han sjelden ga fra seg ballen.

Torsdag kveld var tre av disse fire på Ullevaal stadion og ga oss et glimt inn i barndommens fotballfilosofi. 18-åringen Antonio og 22-åringen Osame på banen, 81 år gamle Egil som ekspertkommentator på indre bane for TV2. Roald Jensen gikk bort altfor tidlig, bare 44 år gammel i 1987.

Kniksens varemerke var lavt tyngdepunkt og stor fart og evnen til uredd å gå rett fram. Av torsdagens to omtalte debutanter lignet han mest på Osame Sahraoui.

– Fy flate, så god han kan bli, sa Drillo om det han fikk se av Nusa. Han kjente seg igjen i lekenheten og de tekniske ferdighetene. Landslagssjef Ståle Solbakken frydet seg over driblekunstene, men la selvfølgelig til: – Og så blir det nok for mye av det gode i perioder. Men det er en læringskurve der, sa han. Og Solbakken har som kjent hatt Drillo som læremester, også i trenerfaget.

Da Egil Olsen ga oss læreboka om effektiv fotball på 80-tallet handlet ikke den om driblerier. Særlig ikke om dem som snudde og driblet backen en gang til for moro skyld, slik Drillos daværende lagkamerat i Frigg på 70-tallet, Willy Olsen, kunne gjøre. Drillos inspirasjon var brasilianske Garrincha, som leverte et finterepertoar ingen hadde sett før da han viste seg fram i VM i Sverige i 1958.

I dag jakter alle trenere effektiv fotball. Driblinger er til for å passere et ledd, ikke primært for å underholde publikum. Men når man både har tekniske ferdigheter til å drible og fart nok til å passere, blir det akkurat så moro som mot Jordan torsdag. Lionel Messi har jo vist oss dette i mange år, Men han klarer det mot verdens beste forsvarsspillere, gjengen fra Jordan tilhører ikke den kategorien.

Roald Jensen i aksjon for Brann i 1971. (Aage Storløkken/NTB)

Ronny Deila er Antonio Nusas trener i FC Brügge, Kees Van Wonderen er Osames trener i Heerenveen. Begge er opptatt av å få utnyttet spillernes offensive kvaliteter enda bedre. Det vil si at de kommer til avslutninger på mål. Men fotball er med- og motspill og strategi legges ofte opp etter tanker om motstanderen.

Derfor blir det tilbake til scratch i tirsdagens tellende kamp mot Georgia når storoksen selv, Erling Braut Haaland, er tilbake som spiss på Ullevaal stadion. Han skal ikke drible, han skal banke ballen i mål. Men de kan gjerne komme etter et dribleraid og innlegg fra en kreativ kantspiller, som Norge nå har fått to nye av.

81 år gamle Egil Olsen følger fortsatt landslaget tett. (Lise Åserud/NTB)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen