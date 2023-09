Alexander Isak endte to års måltørke da Sverige knuste Estland

Sverige under Janne Anderssons ledelse har hatt en tung start på sin EM-kvalifisering med bare én seier og to tap før lørdagens triumf. Bunnpunktet kom i juni etter 0-2 borte mot Østerrike. Etter seieren over Estland har laget seks poeng og holder tredjeplassen i gruppen.

Viktor Gyökeres scoret enkelt på Linus Egnells pasning ut i 45 grader etter 18 minutters spill. Dejan Kulusevski økte til 2-0 seks minutter senere da han dro seg fri inne i feltet.

Etter 697 dager stoppet Alexander Isaks måltørke på landslaget. Han var høyest inne i feltet på Ken Semas innlegg fra kanten og satte 3-0. Forrige landslagsmål kom i oktober 2021 mot Hellas i VM-kvalifiseringen.

Hjemmelaget hadde ikke så mye å varte opp med, og svenskene kunne bare kontrollere inn de tre poengene. Robin Quaison sendte svenskene opp i 4-0 kvarterer før slutt. På overtid la Viktor Claesson på til 5-0.

Tidligere lørdag hadde Belgia overtatt føringen i gruppe F med borteseieren over Aserbajdsjan. Yannick Carrasco ble matchvinner med kampens eneste mål etter 38 minutter. Belgia topper gruppen med ti poeng, det samme som Østerrike har.

Tirsdag tar Sverige imot Østerrike.

