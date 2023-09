Solbakken lover ikke Nusa-start mot Georgia: – Må tenke på balansen

– Jeg tipper han er en 60-65-minuttersspiller i høyt, internasjonalt tempo. Så kan vurderingen være om det skal være de første 45+ minuttene eller de siste 30-45 når det oftere er større plass, sa Solbakken om Nusa da han møtte pressen dagen etter 6-0-seieren over Jordan.

Nusa grep sjansen fra start med begge hender og var umiddelbart et uromoment på venstrekanten mot Jordan. Brugge-spilleren scoret kampens første mål og noterte seg for en assist da Jørgen Strand Larsen la på til 3-0.

– Han lyktes jo med mye, men han mister også ballen sju-åtte ganger. Det er ganske mye. Så er han en sånn spiller som må få lov til å miste ball fordi han er så direkte og utfordrende i stilen. Du må passe deg så du ikke tar fra ham det. Det er ingen tjent med, verken her eller i Belgia, sa Solbakken.

– Du må tenke på balansen. Han gjorde en god søknad i går for å få spilletid, la han til.

Ikke klar før nå

Nusa tuslet av banen etter 72 minutter torsdag kveld.

Solbakken opplyste samtidig at Nusa, som har tatt steg i Brugge og leverte et godt U21-EM i Romania, ikke har vært aktuell for A-landslaget før nå.

– Han har ikke vært klar før nå, sa Solbakken.

Nusa fortalte til pressen torsdag kveld at han kjente det i magen før kampen. Det viste seg å gå veldig bra for unggutten.

– Hva skal jeg si? Det er utrolig morsomt. Jeg hadde ikke forventet dette. Vi vinner 6-0, jeg scorer … det er ting du bare kan drømme om, sa 18-åringen.

Norge møter Georgia på Ullevaal til tirsdag. Da skal det spilles om poeng i EM-kvalifiseringen. Norge har fått en skjev start med kun én seier på de fire første kampene.

– Snusfornuftig

TV 2 meldte tidligere denne uka at Chelsea var interessert i Nusa. Det ble ikke noe av.

– Han er på et godt steg i fotballivet. Han er i en klubb som holder et godt nivå, har gode fasiliteter og har god service rundt seg. Han er jo snusfornuftig selv, veldig «down to earth» på alle mulige måter. Du får ikke noe «ta av»-problematikk med han. Han er veldig, veldig moden for alderen, og det beviser han litt gjennom det hysteriet som er rundt ham, sa Solbakken.

– Han kunne med et pennestrøk ha sikret familien, hvis du går til Chelsea, som antakeligvis ikke hadde vært en veldig god fotballøsning akkurat nå. De har åtte-ti spillere av hans type i stallen. Det viser at han er en moden fyr, og han er gode folk rundt seg på alle parametere, la landslagssjefen til.

