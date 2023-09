Hertha Berlin ønsker Rune Almenning Jarstein tilbake i spillerstallen

Partene møttes torsdag i en arbeidstvist i en rettssal i Berlin. Bild melder at Hertha her skal ha ytret at de vil ha den 38-årige keeperen tilbake i stallen.

Samtidig ble partene i retten anmodet om å komme til et forlik der Jarstein får cirka 3,8 millioner kroner i erstatning fra klubben. Han har saksøkt klubben og bedt om en betydelig høyere sum. Ifølge Bild skal partene nå vurdere forslaget til forlik.

Bild skriver at ledelsen i Hertha Berlin skal ha vært i kontakt med Jarsteins agent den siste tiden med tanke på et comeback i klubben for nordmannen. Foreløpig er imidlertid tanken om dette luftet med Jarstein-leiren.

Ifølge Bild er det nødvendig å komme til enighet i arbeidstvisten før man eventuelt kan gå videre med samtalene om en mulig ny kontrakt.

Jarstein varslet søksmål da Hertha i fjor sa opp avtalen hans et snaut år før den utløp 30. juni i år.

Nordmannen var blitt suspendert av klubben etter en krangel med keepertreneren, og deretter besluttet klubben å avslutte kontrakten. Jarstein mener at han ikke fikk noen rimelig begrunnelse for det.

Dette førte til at telemarkingen valgte å gå rettens vei for å få økonomisk kompensasjon.

Saken har vært utsatt flere ganger, men torsdag møttes endelig partene.

Jarstein står med 72 landskamper for Norge.

