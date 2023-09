Solbakken venter med Haaland-avgjørelse: – Det blir en dialog

Det bekreftet landslagets assistenttrener Brede Hangeland da han møtte pressen.

– Vi tar den beslutningen etter treningen i dag, sa Hangeland.

– Det blir tatt en avgjørelse rundt om han skal være involvert eller ikke, og den antar jeg blir tatt ved at han og Ståle snakker sammen. Erling har en voldsom sesong bak seg, og samtidig en ganske kort ferie. Det blir en dialog mye basert på hva han ser for seg er best med tanke på at han skal være på topp tirsdag, la han til overfor NTB.

Landslagssjef Solbakken varslet allerede tirsdag at Manchester City-stjernen Haaland måtte kjenne på egen kropp, og at det ville avgjøre om han skulle spille.

Kommende tirsdag venter EM-kvalifiseringskamp mot Georgia. Det oppgjøret er viktigere sett med norske øyne.

