Nyland tror Sevillas marerittstart kan åpne keeperdøren: – Jeg føler meg veldig klar

Nyland gikk i sommer fra Leipzig til Sevilla. Det ligger det i utgangspunktet an til at han blir klubbens reservemålvakt, ifølge spanske medier. Landslagssjef Ståle Solbakken har samtidig uttalt at han ønsker seg mer spilletid fra 32-åringen.

Det ønsket kan fort bli innfridd og i tillegg ganske raskt, ifølge hovedpersonen selv. Sevilla har innledet sesongen med fire strake tap, og på toppen av det hele har den spanske klubben tradisjon for å rullere på keeperplass.

– Det er de signalene jeg har fått. I fjor sto han som ble solgt (til Saudi-Arabia) i sommer 32 av 51 kamper, og han jeg konkurrerer med sto resten. Det er en tradisjon for å bytte på, og da handler det om må ta sjansen. Jeg må prestere, sier Nyland til NTB.

– Sesongstarten har ikke vært den mest optimale heller. Kan jeg komme inn og gjøre det bra, kan jeg fort få flere kamper, legger han til.

Røper ikke grønt lys

Veteranen røper at Sevilla tok kontakt med ham tidlig i sommer og ba han vente med å signere for noen andre. Til slutt kom kontraktsforslaget på bordet.

– Jeg hadde angret hele livet hvis jeg ikke hadde tatt denne sjansen, sier Nyland.

Han bekrefter samtidig at Molde var et høyaktuelt alternativ gjennom sommeren. Til sjuende og sist følte han seg imidlertid ikke klar til å vende hjem til norsk fotball.

Nå ser han fram til de kommende landskampene, men vil ikke røpe om han har fått grønt lys til å spille.

– Jeg er her for å spille og ser fram til to kjekke kamper. Nå kom jeg i gang tidligere med sesongoppkjøringen enn i fjor, og det er jeg veldig glad for. Jeg har fått to gode uker i Spania, og jeg føler meg veldig klar til å spille, sier sisteskansen.

Krysser fingrene for Nyland

Landslagskoordinator Brede Hangeland legger ikke skjul på at han håper Nyland vil få flere sjanser i Sevilla enn han fikk i Leipzig forrige sesong.

– Ørjan er en voksen mann som tar egne valg. Vi håper han får mest mulig spilletid. Vi er imponert over måten han har levert på landslaget over tid. Vi kan bare tenke oss hvor god han blir når han får fast spilletid på klubblaget, sier han.

Det ble bare tre klubbkamper fra start for Nyland i Leipzig etter overgangen fra Reading i mai 2022. I samme periode var Nyland førstevalg på landslaget tolv ganger.

Sevilla er klar for gruppespillet i Champions League etter å ha vunnet europaligaen sist sesong. Motstanderne blir Arsenal (England), PSV (Nederland) og Lens (Frankrike).

Etter privatlandskampen mot Jordan venter Georgia i EM-kvalifiseringen kommende tirsdag.

