Glimt-trener Knutsen slipper straff for dommertirade

Det får Eurosport bekreftet av påtalenemndas leder, Marit Fiane Grødum.

– Saken er vurdert av påtalenemnda. Uttalelsene er til dels uheldige og ikke en oppførsel som er ønskelig for å fremme en konstruktiv dialog mellom trenere og dommere, sier Grødum og legger til:

– Ettersom uttalelsene i all hovedsak dreier seg om dommerens prestasjoner og ikke dommerens integritet, rammes tilfellet ikke av vedtaket i regelverket.

– En standard som ikke holder

Knutsen kom med kraftig kritikk av hoveddommer Kringstad etter søndagens 4-4-kamp mot HamKam.

– Det er flott at det tillates tøffe fotballkamper, men i hver eneste lange kast-situasjon som det blir corner på, så skal det være frispark til Bodø/Glimt. Et sted må vi forvente at dommerne legger den jævla listen, når det er en slik kamp det blir lagt opp til, sa han til TV 2 rett etter oppgjøret.

Deretter hevdet han at Kringstad ikke var mulig å snakke til.

– Det går ikke an å kommunisere. Det er helt komplett umulig å kommunisere ute på banen, fordi det er en mann som er mye viktigere enn alle andre. Det er veldig sjelden jeg henger meg opp i dommerne, men det er en standard som ikke holder. Den viktigste mannen på banen er dommeren, slik jeg ser det, sa en tydelig irritert Glimt-trener.

[ Fotballdommere kan bli «utryddet» av kunstig intelligens ]

Påminnet om forbilde-rolle

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, var ikke fornøyd med Glimt-toppens utspill.

– Jeg har hatt en god og konstruktiv samtale med Kjetil i dag fordi jeg var opptatt av å høre meningene direkte fra ham selv. I samtalen var jeg også opptatt av at han som trener er et forbilde, og at jeg er skuffet over tonen han brukte etter kampen i går, sa han til TV 2.

– Vi skal tåle kritikk, men vi må ha en saklig og respektfull tone. Holdninger fra forbilder sprer seg fort, og vi har i dag for mange unge dommere som opplever for mye hets, la Hauge til.

[ NFFs påtalenemnd skal vurdere Knutsens tirade - dommersjefen skuffet ]