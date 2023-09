Comeback-Evans: – Barna mine tror ikke på at jeg pleide å spille for United

Mange sperret opp øynene da United hentet hjem Evans og senere skrev ettårskontrakt med ham før sommerens overgangsvindu stengte. Søndag re-debuterte han for «De røde djevlene» da han ble byttet inn sent i 1-3-tapet for Arsenal.

Evans forteller til Uniteds nettsted at han er stolt over å være tilbake i storklubben han spilte for fram til 2015 – noe han håper også barna hans er.

– Jeg tror de vet at jeg pleide å spille for Manchester United, men jeg tror ikke at de tror på det, avslører Evans muntert.

– Det er fint at de får muligheten til å se meg her. Mitt eldste barn ble faktisk født under min forrige sesong i klubben, så det hadde vært fint å kunne ta dem med til Old Trafford. Og å kunne se faren sin løpe ut på Old Trafford ville vært spesielt for ethvert barn, fortsetter trebarnsfaren.

35-åringen spilte sin 199. offisielle United-kamp mot Arsenal. Klubben sliter med flere skader i forsvaret, og det er ikke utenkelig at veteranen kan runde 200 kamper etter landslagsoppholdet.

