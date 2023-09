Spanias Fotballforbund med uforbeholden unnskyldning til «verden» etter VM-kysset

I en oppsiktsvekkende uttalelse signert fungerende fotballpresident Pedro Rocha retter det spanske forbundet en uforbeholden unnskyldning til hele det nasjonale og internasjonale fotballmiljøet. Også FN inkluderes i listen over mottakere.

Brevet ble publisert på det spanske fotballforbundets nettsider tirsdag ettermiddag.

Der skriver Rocha at han finner det nødvendig å komme med «den mest oppriktige av unnskyldninger til verdensfotballen som helhet, til fotballinstitusjonene (Fifa, Uefa, FN), til fotballspillerne og spesielt spillerne på landslaget, spanske klubber, det engelske kvinnelandslaget og fans over hele verden».

Videre henvises det til oppførselen til den suspenderte fotballpresidenten Luis Rubiales under VM-finalen. Den omtales som totalt uakseptabel og ikke i tråd med verdiene i «det spanske samfunnet, våre institusjoner, våre representanter, våre idrettsutøvere og ledelsen i spansk idrett».

Skjemmet

Rocha skriver også at toleransen og høfligheten det spanske samfunnet er tuftet på skjemmes av handlemåten til Rubiales.

Den suspenderte fotballtoppen kysset landslagsspilleren Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen. Det har vagt voldsomme reaksjoner.

«Skaden som er påført spansk fotball, spansk idrett, det spanske samfunnet og fotballens verdier, har vært enorm», heter det.

«RFEF ønsker å formidle til hele samfunnet og til hele verdensfotballen sin dypeste beklagelse for det som skjedde og som har plaget laget vårt, fotballen og samfunnet vårt. Vi beklager dypt skaden dette har forårsaket, og derfor må vi beklage på det sterkeste og forplikte oss til at slik hendelser aldri skjer igjen», skriver forbundet videre.

Rocha understreker at oppførselen til Rubiales står for hans egen regning, og at det ikke reflekterer forbundet på noen måte.

«Vi er spesielt lei oss og flau over smerten og den ekstra belastningen dette har forårsaket», står det i tirsdagens brev.

Etterforskes

Fredag ble det kjent at voldgiftsretten i spansk idrett innleder etterforskning mot Rubiales. Det skjer etter at regjeringen har levert inn en begjæring om dette via det spanske idrettsrådet.

Samtidig kom Rubiales med et nytt angrep på sine kritikere. Der gikk han blant annet til angrep på det han oppfatter som utidig politisk innblanding, samtidig som han takket for støtten.

«Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», skrev han blant annet.

Fotballtoppen setter sin lit til at voldgiftsretten og undersøkelsene Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har iverksatt, vil frikjenne ham.

Fifa har suspendert han i 90 dager inntil undersøkelsene er gjennomført.

