Norge eller Marokko for Osame Sahraoui: - Nå står jeg her

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Han har tre mål på de fire første kampene i nederlandske Heerenveen, er nøkkelspiller på laget og er blitt populær blant supporterne. Nå er enda et steg tatt i 22 år gamle Osame Sahraouis fotballkarriere.

I forrige uke ble han ble tatt ut i Ståle Solbakkens tropp til denne samlingen, tirsdag hadde han sin første trening med laget.

– Ja, det er en milepæl, sier han til Dagsavisen der han for første gang må stille opp i en intervjusone i forbindelse med A-landslaget.

Kunne fortsatt velge

Den tidligere VIF-profilen har 13 kamper for U21-landslaget, men kunne fortsatt velge hvilket A-landslag han ville spille for.

Men når det valget tatt. Da er det andre alternativet utelukket, ifølge Fifas regler.

– Var det et vanskelig valg?

– Nå står jeg her og snakker med deg, smiler en som vanlig høflig Osame.

– Var det et lett valg?

– Det kan man ikke si.

Kom med skade

Han har hatt kontakt med begge forbund i prosessen. Nå har han bare fokus på å prestere for det landslaget han har valgt: Norge.

Men han kom skadet til Norge og måtte være forsiktig på tirsdagens trening.

Norge spiller privatkamp mot Jordan torsdag før den svært viktige EM-kvalifiseringskampen mot Georgia tirsdag i neste uke. Begge kampene spilles på Ullevaal stadion.

I hvilken grad Sahraoui får spille, avhenger av tilstanden hans.

Fotball-EM, U-21: Italia - Norge Osame Sahraoui og Christos Zaferis sammen på U21-landslaget i EM-sluttspillet. (Nikola Krstic/NTB)

Venstrekant

Lørdag kom han inn som innbytter for Heerenveen og rakk å score i 2–3 tapet for Go Ahead Eagles.

– Jeg sliter med en vond ankel og skulle kanskje ikke spilt de minuttene. Jeg tok en del pain killers og krem for å kunne hjelpe laget, men det holdt dessverre ikke, forteller han.

I Heerenveen dyrkes han som en ren venstrekant og han er åpenbart blitt en bedre avslutter. Laget ligger på 5. plass i ligaen.

– Jeg jobber oftere med å komme i posisjon til både assist og avslutninger, sier han.

Spennende med VIF

Daniel Karlsbakk er den andre nordmannen i stallen, dessuten er det fem svenske spillere der.

Overgangen fra Heerenveen til Vålerenga skjedde i januar. Han følger med på VIF-kamper når han kan.

– Når jeg ikke spiller samtidig, følger jeg med. Jeg har kontakt med noen av gutta. Det er jo mye som skjer der.

Så går han ut for å trene sammen med folk som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Kanskje det var medvirkende til valg av landslag?

---

FAKTA

Navn: Osame Sahraoui

Født: 11. juni 2001 i Oslo.

Er både norsk og marokkansk statsborger.

Klubber: Hauketo (barnefotball), Vålerenga 2020-22, Heerenveen 2023-

Kamper/mål for VIF: 84/13

Kamper/mål for Heerenveen: 19/4

Landskamper: 13 for U21 Norge. 2 mål.

Aktuell: Er for første gang tatt ut i A-landslagstroppen.

---