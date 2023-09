Lillestrøm – Vålerenga blir tidligkamp

Det ble klart da oppsettet for de siste rundene i Eliteserien ble lagt ut tirsdag. Tidspunktene ble spikret av Norges Fotballforbund i samarbeid med rettighetshaver TV 2, Norsk Toppfotball og Fotball Media.

Oversikten viser at det er gjort grep knyttet til «hatkampen» mellom LSK og VIF på Åråsen. Den spilles uvanlig tidlig på dagen. Søndagskamper pleier å starte med hovedrunden klokken 17.00.

Møtene mellom klubbene byr på utfordringer for arrangør, sikkerhetsansvarlige og politi, men denne gangen er det en ekstra dimensjon ved kampen. Det blir Geir Bakkes første retur til Åråsen etter at han i sommer uventet sluttet som Lillestrøm-trener og tok over Vålerenga.

Kampen er en del av den 25. runden i Eliteserien.

[ Christian Borchgrevink er medisin for dette VIF-laget ]