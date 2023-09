Henderson forsvarer Saudi-overgangen i stort intervju: – En positiv ting

I et omfattende intervju med nettstedet The Athletic snakker Henderson om hva som ledet ham til Saudi-Arabia, om kritikken og kontroversene rundt overgangen og verdiene han selv har.

Da Henderson ble presentert som Al-Ettifaqs nye spiller, var det en video i sosiale medier hvor alle bildene av Henderson med kapteinsbind i regnbuefarger var gjort svart-hvitt.

– Jeg visste ikke noe om det før det var ute. Det er vanskelig for meg å vite og forstå alt fordi det er en del av religionen. Så hvis jeg bærer regnbuebindet, hvis det ikke respekterer deres religion, så blir ikke det riktig heller, sier Henderson.

I Saudi-Arabia er homofili forbudt.

Henderson påpeker at det har vært framgang i landet med kvinner og jenter som spiller fotball.

– Jeg kan ikke love noe, men det jeg kan gjøre, er å sitte her og si at jeg har mine verdier og tro. Jeg tror sterkt på det at jeg spiller i Saudi-Arabia, er en positiv ting.

Journalist Adam Crafton, som selv er homofil, påpeker at man er født som homofil, og at det kan oppleves støtende for homofile å høre at det er en del av en kultur.

– Det forstår jeg, og jeg kan ikke forestille meg hvordan det må føles. Det er derfor jeg har så mye sympati, og det siste jeg vil gjøre er å opprøre deg eller noen som er en del av LHBT-+-samfunnet. Alt jeg jeg har gjort, er å prøve å hjelpe, sier Henderson.

Henderson har tidligere mottatt kritikk fra LHBT+-samfunnet for overgangen.

– Jeg skal ikke sitte her og si: «Hvorfor kritiserer de meg?» Jeg forstår det. Dette er alle tingene jeg tenkte på, og jeg bryr meg. Når jeg hører ting som «du har snudd ryggen til oss», gjør det meg vondt. Jeg bryr meg. Jeg har familie og venner i LHBT+samfunnet, sier Henderson.

[ Henderson takker for seg i Liverpool: – Han valgte pengene ]