Bohinen om Stabæk-sparkingen: – Har ikke hatt noen dialog med dem

Det forteller Bohinen til TV 2 noen timer etter at Stabæk bekreftet at han er ferdig som klubbens hovedtrener. Avgjørelsen ble tatt etter at laget i helgen røk 1-2 borte mot Strømsgodset.

Stabæk er uten seier på sine elleve siste kamper i Eliteserien, og hele ni av dem har endt med tap.

– Jeg har ikke hatt noen dialog med dem, sier Bohinen om tiden etter søndagens nederlag.

Han brukte advokaten i trenerforeningen til å hjelpe ham med det praktiske i sluttforhandlingene.

Bohinen er for tiden på en planlagt ferie i Nord-Norge. Han understreker at det er ingen bitre følelser overfor Stabæk etter sparkingen.

– Jeg skjønner at det blir stilt spørsmål når man ikke har vunnet en kamp på en stund, men det mangler forståelse for hvorfor det blir som det blir og hvor marginalt det var.

53-åringen tok over Stabæk i fjor sommer. Han fikk fart på klubben og ledet den tilbake til Eliteserien, men det meste har gått galt etter en positiv start på årets sesong.

[ Lars Bohinen ferdig i Stabæk. Etterfølger snart på plass ]