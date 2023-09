Spanske fotballstjerner fordømmer Rubiales-kyss: – Uakseptabel oppførsel

Atletico Madrid-spiller Álvaro Morata leste mandag opp en uttalelse på vegne av hele laget som gratulerte sine kvinnelige kolleger med «en historisk» VM-prestasjon.

Morata sa at herrelaget «uttrykker sin solidaritet med kvinnelige spillere og beklager at suksessen deres har blitt tilsmusset» av Rubiales.

– Vi ønsker å fordømme den uakseptable oppførselen til Mr. Rubiales. Han har ikke levd opp til institusjonen han representerer. Vi står sterkt bak de verdiene som er nedfelt i idretten, fortsatte stjernespissen.

Kritikken mot Rubiales stanset imidlertid ikke der.

– Spansk fotball bør være kilden til respekt, inspirasjon, inkludering og mangfold, og bør gå foran som et godt eksempel i sin oppførsel både på og utenfor banen, sa Morata.

Fotballpresident Rubiales har vært i hardt vær etter at han kysset landslagsprofilen Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen i Australia nylig. Den spanske regjeringen er blant dem som har rettet krass kritikk mot fotballtoppen.

Tidligere har over 50 spillere gjort det klart at de ikke vil spille for kvinnelandslaget så lenge Rubiales er fotballpresident. Den spanske fotballtoppen har samtidig nektet å trekke seg.

Så sent som fredag gikk han til et nytt angrep på sine kritikere og i særdeleshet presset som er lagt på ham fra politisk hold.

«Jeg er spesielt opptatt av at noen av dem som skal forsvare og bidra til å garantere rettssikkerheten i landet vårt, insisterer på å være med å presse meg, i stedet for å la rettferdigheten gå sin gang og holde seg i bakgrunnen», skrev Rubiales i en uttalelse på X/Twitter.

Fotballpresidenten er samtidig gjenstand for en etterforskning av Spanias idrettsdomstol.

[ Voldgiftsretten åpner sak mot utskjelte Rubiales som går til nytt angrep ]