NFFs påtalenemnd skal vurdere Knutsens tirade - dommersjefen skuffet

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF til VG.

Hun sier også at dommersjef Terje Hauge har hatt en prat med Knutsen mandag.

– Saken er sendt over til påtalenemnda for vurdering, sier Anderssen.

Knutsen raste mot Kringstad og hans dommerteam etter søndagens eliteseriekamp.

– Det er flott at det tillates tøffe fotballkamper, men i hver eneste lange kast-situasjon som det blir corner på, så skal det være frispark til Bodø/Glimt. Et sted må vi forvente at dommerne legger den jævla listen, når det er en slik kamp det blir lagt opp til, sa han til TV 2.

Deretter hevdet han at kampleder Sigurd Kringstad ikke var mulig å snakke til.

– Det går ikke an å kommunisere. Det er helt komplett umulig å kommunisere ute på banen, fordi det er en mann som er mye viktigere enn det andre laget her. Det er veldig sjelden jeg henger meg opp i dommerne, men det er en standard som ikke holder. Den viktigste mannen på banen er dommeren, slik jeg ser det, sa en tydelig irritert Glimt-trener.

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, er ikke fornøyd med Glimt-toppens utspill.

– Jeg har hatt en god og konstruktiv samtale med Kjetil i dag fordi jeg var opptatt av å høre meningene direkte fra han selv. I samtalen var jeg også opptatt av at han som trener er et forbilde, og at jeg er skuffet over tonen han brukte etter kampen i går, sier han til TV 2 mandag.

– Vi skal tåle kritikk, men vi må ha en saklig og respektfull tone. Holdninger fra forbilder sprer seg fort, og vi har i dag for mange unge dommere som opplever for mye hets, legger han til.

Det er ikke kjent når Påtalenemnda kommer med sin konklusjon.

[ Knutsen skjelte ut dommerstanden da Bodø/Glimt tapte poeng på Hamar ]