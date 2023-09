Messi med to assists i ny seier – kjendistungt på tribunen i Los Angeles

Inter Miami er ubeseiret på de elleve kampene laget har spilt med Messi på laget, selv om Messi selv står uten scoringer på de to siste.

Facundo Farias, Jordi Alba og Leonardo Campana nettet i filmbyen i California.

Messis kamp blir den siste for Inter Miami for en periode. I de neste to ukene blir han opptatt med landslagsspill for Argentina.

Messi har bidratt med elleve scoringer og åtte målgivende siden overgangen til Major League Soccer. Det er en rekke det står respekt av. Likevel er laget fortsatt åtte poeng bak en sluttspillplass i Eastern Conference med åtte kamper igjen av grunnserien.

22.921 tilskuere fikk med seg kampen og er rekord for en hjemmekamp for Los Angeles FC. I gjennomsnitt betalte publikum 717 dollar for en billett.

På tribunen var det mye celebert kjentfolk, blant dem Prins Harry, Will Farrell, Leonardo DiCaprio, Selena Gómez, Owen Wilson, Mario Lopez og Edward Norton. Ted Lasso-stjernene Jason Sudeikis og Brendan Hunting var også på plass.

