HamKam selger forsvarsprofil – blir værende ut sesongen

Høyrebacken kjøpes av danske Silkeborg, og dermed returnerer han til hjemlandet etter et kort opphold i norsk fotball. HamKam bekrefter overgangen på sine nettsider.

Gammelby kom til Hamar fra Brøndby i februar i år. Før det hadde han spilt over 100 kamper for nettopp Silkeborg mellom 2014 og 2018.

Han har vært en viktig spiller for HamKam og startet 17 av 20 kamper hittil i år. Så sent som søndag kveld bidro han til å sikre laget et viktig poeng hjemme mot serieleder Bodø/Glimt, og han scoret vertenes andre mål i en vill 4-4-kamp.

Dansken blir værende i HamKam til sesongslutt.

– Jeg er glad for at jeg kan spille ferdig sesongen. Vi har noe godt på gang som jeg ønsker å være en del av, samtidig blir det fint å ta med seg familien til hjembyen vår når den tid kommer. Men først skal jeg gjøre alt for at Kamma holder plassen i Eliteserien, sier han.

