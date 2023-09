Grindhaug gir seg i Haugesund: – Viser hvor stort hjerte han har

Det kommer fram i en melding fra rogalendingene. FKH-styret ønsket å ha med Grindhaug som trener, men han har selv kommet fram til at tiden er inne for å la andre ta over.

– Dette viser hvor stort hjerte ‘Jos’ har for FK Haugesund og det betyr mye for klubben at han har akseptert å stå i stillingen fram til vi finner den rette personen til å lede laget videre. Dette gir både tid og trygghet til å finne en ny hovedtrener som kan bygge videre på det fundamentet som er lagt under Jostein Grindhaugs ledelse, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid.

Grindhaug har to perioder som Haugesund-trener. Den første var fra 2009 til 2015, mens hans kom tilbake i rollen i 2019. I mellomtiden var han sportssjef i klubben.

FKH ligger utsatt til på tabellen som nummer tolv i Eliteserien. Det skiller fire poeng til Stabæk under nedrykksstreken.

Grindhaug har ikke hatt trenerroller i andre klubber enn Haugesund.

Som spiller spilte han for FKH i to perioder. Første gang fra 1994 til 1999 og andre gang fra 2001 til 2007.

Grindhaug har i utgangspunkt kontrakt med eliteserieklubben ut neste sesong.

[ Christian Borchgrevink er medisin for VIF-laget ]