Premier League-klubbene brukte over 31 milliarder kroner i sommer

Aldri før har Premier League-klubber brukt over to milliarder pund i ett og samme overgangsvindu. Den tidligere rekorden sto på 1,92 milliarder pund. Det er det britiske nyhetsbyrået PA som har innhentet informasjonen om rekordsummen i engelsk toppfotball etter at overgangsvinduet stengte natt til lørdag.

– Det tok 14 sommervinduer før man passerte én milliard pund, og det har siden bare tatt sju før vi nå ser at grensen på to milliarder pund brytes. Det reflekterer den enorme veksten vi ser, sier Calum Ross, som er assisterende direktør i Deloittes sportsgruppe.

London-klubben Chelsea har brukt mest penger i Premier League i sommer. De har måttet ut med om lag 5,3 milliarder kroner for å forsterke troppen, ifølge overgangsnettstedet Transfermarkt. De blåkledde hentet blant annet Moisés Caicedo fra Brighton for 1,3 milliarder.

Mange pengesterke klubber

Manchester City er nummer to på listen med 2,77 milliarder, mens Arsenal har brukt 2,68 milliarder kroner. Manchester United har betalt 2,3 milliarder kroner for nye spillere, mens Liverpool rundet 1,9 milliarder etter kjøpet av Ryan Gravenberch på overgangsvinduets siste dag.

Newcastle, som denne sesongen skal spille mesterligafotball, betalte 1,75 milliarder kroner for nye spillere, mens Tottenham er nummer sju på listen med 1,7 milliarder.

Det er ikke bare toppklubbene i Premier League som har brukt mye penger i sommer. Hele ti klubber betalte over 1,1 milliarder for nye spillere.

– For øyeblikket tror jeg over halvparten av klubben har brukt mer enn de gjorde hele den forrige sesongen, sier Ross.

– Saudi-Arabia er en faktor

Sommerens overgangsvindu har vært preget av spillerflukt til Saudi-Arabia, og Premier League har mistet flere store profiler til den pengesterke nasjonen. Det har også vært en faktor når Premier League-rekorden har blitt slått, forteller Ross.

– Jeg tror nesten halvparten av pengene Premier League-klubbene har tjent i sommer, har kommet fra Saudi-Arabia. De pengene har gjort Premier League litt sterkere i jakten på sine overgangsmål.

Blant annet har både Jordan Henderson, Roberto Firmino og Fabinho forlatt Liverpool til fordel for spill i landet, mens City mistet stjernevingen Riyad Mahrez.

