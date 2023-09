NFF punger ut for sluttpakker tross underskudd på flere titalls millioner

I august opphørte tidligere landslagssjef Martin Sjögrens sluttpakke bare for å bli avløst av sluttpakken til hans etterfølger Hege Riise.

Hun mottar sluttpakken etter at hun måtte gå som landslagstrener for fotballkvinnene fredag. Den løper ut neste år. I tillegg begynner hun fra årsskiftet i en nyopprettet stilling som fagsjef i forbundet.

Regnskapet for 2022 viste at kvinnelandslaget gikk nesten 10 millioner kroner over sitt budsjett. Totalt gikk NFF nesten 40 millioner kroner i minus i fjor, skriver VG.

– Det er ille, mener Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli. Han tror grasrota i norsk fotball kommer til å stille spørsmål rundt kostnadsstyringen.

– Dette hadde vært enklere å forstå om resultatene hadde stått i stil til pengebruken. At det lå kloke valg bak, som hadde resultert i VM-suksess. Men det motsatte har skjedd, konstaterer han.

NRKs fotballekspert Jan Petter Saltvedt mener at sparkingen av Riise er den beste investeringen forbundet har gjort.

Han mener at markedsverdien av stjernespillere som Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg – som nå kan blomstre mer i markedskampanjer – er verdt mye mer enn de ekstra hundre tusen for å holde på Riise ut kontraktsperioden.

