Debutant scoret to – fantomredning ga Everton poeng mot Sheffield United

Sheffield United-debutant Cameron Archer ble en umiddelbar publikumsfavoritt i lørdagens kamp da han scoret og hadde målgivende pasning i 1. omgang.

Etter at Abdoulaye Doucouré hadde scoret Evertons første mål for sesongen etter 14 minutter, utlignet Archer etter 33 minutter før han på overtid av omgangen var frampå igjen.

21-åringen kom seg fri og avsluttet fra 17 meter. Ballen traff stolpen før den så gikk i ryggen på Everton-keeper Jordan Pickford og i mål. Archer ble nylig hentet til klubben fra Aston Villa.

I 2. omgang sørget Arnaut Danjuma for at det endte uavgjort. På overtid hadde Sheffield United en dobbeltsjanse til å ta seieren, men Pickford reddet på mesterlig vis og slo ballen i stolpen to ganger.

I neste kamp venter en tøff oppgave for Everton hjemme mot Martin Ødegaard og Arsenal.

Sheffield United yppet seg mot Manchester City sist runde, men tapte 1-2 etter en sen scoring. De rød- og hvitstripete gjester Tottenham i neste runde.

