Voldgiftsretten åpner sak mot utskjelte Rubiales som går til nytt angrep

Lederen for det spanske idrettsrådet (CSD), Victor Francos, opplyste tidligere denne uken at regjeringen hadde besluttet å klage inn fotballpresident Rubiales til voldgiftsretten i spansk idrett (TAD).

Nå skal TAD ha vurdert klagen og besluttet å opprette sak. Voldgiftsretten skal ha konkludert med at Rubiales kan ha gjort seg skyldig det den beskriver som «alvorlig upassende oppførsel». Det er ikke helt tråd med myndighetenes ønske.

Den spanske regjeringen skal i sin begjæring ha ønsket å få Rubiales anklaget for «svært alvorlig upassende oppførsel», en høyere kategori i TAD-systemet. Det ville i så fall ha åpnet for at Rubiales kunne suspenderes mens etterforskningen pågår.

Risikerer to år

I og med at forholdet nå anses som «kun» av alvorlig grad, kan i utgangspunktet ikke fotballpresidenten suspenderes midlertidig.

Det stopper imidlertid ikke den spanske regjeringen. Fredag kveld sier idrettsminister Miquel Iceta at regjeringen via idrettsrådet vil be om at voldgiftsretten likevel suspenderer Rubiales.

Rubiales risikerer uansett å bli utestengt i to år dersom han finnes skyldig av voldgiftsretten. Minstestraffen er på utestengelse i én måned.

Etter at Rubiales kysset Hermoso på munnen da de spanske kvinnene skulle få sine gullmedaljer under VM, sa spillerren at hun ikke likte det. Senere sendte det spanske fotballforbundet (RFEF) ut en melding om at kysset var samtykket fra begge parter.

Suspendert av Fifa

I helgen slo Hermoso kraftig tilbake og sa at hun ikke hadde gitt sitt samtykke til det og beskrev episoden som en «sexistisk handling». Luis Rubiales har hele tiden hevdet det motsatte.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har allerede suspendert Rubiales i 90 dager. Fifa har innledet sin egen etterforskning i saken.

Ved siden av å være fotballpresident i Spania er Rubiales også visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

Den hardt pressede spanske fotballpresidenten Luis Rubiales sendte fredag ut et nytt forsvarsskrift der han angriper regjeringen og takker sine støttespillere.

Rubiales har vært i hardt vær etter at han kysset landslagsprofilen Jennifer Hermoso på munnen etter VM-finalen i Australia nylig. Den spanske regjeringen er blant dem som har rettet krass kritikk mot fotballtoppen.

Fredag ble det kjent at voldgiftsretten i spansk idrett innleder etterforskning mot Rubiales. Det skjer etter at regjeringen har levert inn en begjæring om dette via det spanske idrettsrådet.

Samtidig trykker storaviser som Marca og El Mundo en fersk uttalelse Rubiales skal ha formidlet i sakens anledning. Der går han blant annet til angrep på det han oppfatter som utidig politisk innblanding, samtidig som han takker for støtten.

«Jeg er spesielt opptatt av at noen av dem som skal forsvare og bidra til å garantere rettssikkerheten i landet vårt, insisterer på å være med og presse meg, i stedet for å la rettferdigheten gå sin gang og holde seg i bakgrunnen», skriver Rubiales.

«Gjennom denne perioden har jeg vært offer for en politisk og mediemessig lynsjing uten sidestykke, som jeg har holdt meg selv i utkanten av. Ikke bare nasjonalt, men globalt», legger han til.

Han er videre klar på at kampviljen er stor.

«Jeg vil fortsette å forsvare meg for å få fram sannheten. Jeg ønsker å sende en melding til alle gode mennesker i landet vårt og utenfor våre grenser, inkludert de kvinnene som virkelig har blitt angrepet og som har min fulle støtte og forståelse: dette handler ikke om kjønn, det er sannheten», skriver Rubiales.

