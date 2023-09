Schjelderup returnerer til Nordsjælland: – Kommer med kvalitet

Det bekrefter klubbene på tampen av det europeiske overgangsvinduet fredag.

– Da Andreas gikk til Benfica i vinter hadde vi selvfølgelig ønsket at vi kunne beholde en spiller med hans kvaliteter, men vi forsto også at det var en fin mulighet for ham til å reise videre. Nå er vi veldig glade for å se ham tilbake i FCN, sier sportssjef Jan Laursen.

– Jeg synes også at det sier noe om ambisjonsnivået vårt at vi kan signere en spiller som Andreas. Han har fått en viktig del av sin fotballutdanning ved vårt akademi og har generelt hatt mange gode år i FC Nordsjælland, legger han til.

I januar ble tenåringen fra Bodø solgt fra Nordsjælland til Benfica. Overgangen skal ifølge Transfermarkt ha kostet portugiserne over 100 millioner kroner.

Schjelderup har kontrakt med den portugisiske storklubben til sommeren 2028, men har så langt spilt lite i Portugal.

– «Schjelde» kommer med kvalitet. Det trenger en fotballklubb alltid. Og vi vet hvilken kvalitet vi får med «Schjelde», sier trener Johannes Thorup.

Bodøværingen briljerte i dansk superliga og ble kåret til ligaens beste spiller på høstsesongen i fjor. Han scoret 10 mål på 17 kamper og bidro sterkt til at klubben fra København-forstaden Farum overvintrer på tabelltopp.

Schjelderup spilte for Glimts aldersbestemte lag fram til han som 16-åring signerte for Nordsjælland sommeren 2020. Han debuterte i superligaen i februar 2021 og ble raskt en profil der.

Han har kamper for norske aldersbestemte landslag opp til U21.