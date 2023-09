Mot arbeidskonflikt for Graham Hansen & co. – varsler streik i serieåpningen

Det er spillerforeningen AFE som opplyser om streikeuttaket i den spanske ligaen fredag. Til grunn ligger misnøye med lønn og øvrige betingelser, heter det i en uttalelse.

Videre skriver AFE at forhandlingene som i rundt ett år har pågått rundt spillernes kollektive avtale ikke har ført fram. Nå varsles det streik dersom partene ikke kommer til enighet innen 8. september.

Åpningsrunden i den spanske ligaen begynner 9. september. Streikeuttaket gjelder for serierunde én og to.

«Målet vårt er å gjøre fremskritt i forhandlingene ved å oppnå rettferdig og verdig behandling for kvinnelige fotballspillere, (og) å adressere og redusere det eksisterende lønnsgapet», skriver AFE.

En av hovedpunktene handler om å komme til enighet om minstelønn for spillere.

Forhandlingene startet for et år siden, da den spanske kvinneligaen ble profesjonalisert.

Forrige sesong skapte en streik blant dommerne problemer for gjennomføringen av den første uken med kamper. Til slutt gikk ligaen med på å betale dommerne høyere kamphonorarer, mens den spanske regjeringen sa at de ville bidra til et pensjonsfond for dommere.

Spansk kvinnefotball har havnet i søkelyset etter at landet vant VM i august. Seieren ble overskygget av kysset fotballpresident Luis Rubiales ga Jennifer Hermoso i feiringen.

Forbundssjefen skapte ytterligere oppstyr da han nylig nektet å trekke seg til tross for et stadig økende press.