Liverpool henter Gravenberch fra Bayern: – Den rette klubben for meg

Klubbene bekrefter avtalen rett før overgangsvinduet stenger fredag kveld.

Gravenberch ble hentet til Bayern fra Ajax i fjor sommer, men fikk svært lite spilletid for den tyske storklubben sist sesong.

Han har falt langt bak i køen til Bayern-trener Thomas Tuchel, som nå velger å gi slipp på 21-åringen.

– Jeg er veldig glad. Veldig glad for at avtalen er i orden, og at jeg endelig er her, sier Gravenberch til egen klubbs nettsider.

– Hvis du ser det fra utsiden, er det en av de største klubbene i verden. Også fansen og arenaen, jeg synes alt fra utsiden ser topp ut. Så det er derfor dette var den rette klubben for meg, legger han til.

Ifølge The Athletic skal Gravenberch koste de rødkledde om lag 460 millioner kroner. I Liverpool blir Gravenberch lagkamerat med sine landsmenn Virgil van Dijk og Cody Gakpo.

Gravenberch har sine styrker på midtbanen, og han var en del av et veldrevet Ajax-maskineri før overgangen til tysk fotball. 21-åringen har spilt elleve landskamper siden debuten i mars 2021.

Liverpool forsterket nylig midtbanen med Wataru Endo, Alexis Mac Allister og Dominik Szoboszlai.

