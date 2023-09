Brynhildsen går fra Molde til Midtjylland: – Jeg har følt meg ønsket

Det bekrefter Midtjylland i sine mediekanaler sent fredag.

– Ola blir et godt tilskudd til klubben. Først og fremst har han en nese for mål, men i tillegg bringer han allsidighet og kan innta flere posisjoner i angrepet, sier sportssjef Svend Graversen.

– Først og fremst forstår han hvor han skal være for å kunne score mål og assistere. I tillegg har han fart, legger han til.

24-åringen har blitt en bærebjelke for Molde siden han ble hentet i 2020. Denne sesongen har Brynhildsen scoret sju mål og levert to målgivende pasninger i Eliteserien.

– Jeg har følt meg ønsket og har blitt presentert for et spennende prosjekt. Det er en stor klubb som er anerkjent i både Danmark og Europa. Jeg ser på dette som en fantastisk mulighet å bygge videre på som spiller, og så har jeg ambisjoner om å ta et neste steg senere, sier Brynhildsen.

– Først og fremst vil jeg vinne noe med klubben. Dette er en klubb som bør være i toppen av Superligaen og spille i Europa. Det er mine klare mål. Jeg gleder meg til å vise hva jeg kan og håper å bringe en ny dimensjon til spillet, legger han til.

Bærum-mannen startet karrieren i Stabæk, og fikk sin debut i Eliteserien tilbake i 2017. Angrepsspilleren har også spilt fire A-landskamper for Norge.

