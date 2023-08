Klaveness: Ingen spillere har vært kritiske til Knudsen i evalueringen

TV 2 har erfart at det er misnøye med Knudsen blant flere av landslagsspillerne.

– Denne saken kan ikke stå uimotsagt. Det er urimelig overfor Monica Knudsen, sier Klaveness til kanalen.

Fotballpresidenten viser til at NFF ikke har fått tilbakemeldinger om Knutsen i evalueringen.

– Monica er en hardtarbeidende trener som gir mye av seg selv til lagets beste. Det er ingen spillere som har meldt noe slikt i evalueringsinnspillene som ble gjennomført anonymt, sier Klaveness.

TV 2 skriver at landslagsspillerne har stilt spørsmål ved at evalueringen er blitt gjort internt av NFF, og at de er usikre på anonymiteten de har.

Onsdag skulle NFF presentert hovedpunktene i evalueringen av VM, men det ble utsatt fordi forbundet har trengt mer tid på å evaluere.

Også VG skrev onsdag at flere av spillerne som var i VM-troppen, er «kritisk til landslagsledelsens måte å kommunisere på». Nettavisen har hevdet at flere spillere vurderer framtiden på landslaget.

Norge skuffet og forsvant ut av mesterskapet i åttedelsfinalen etter tap mot Japan.

