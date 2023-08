Meling og Elyounoussi klare for mesterligaspill – FCK slo Rakow

Både Birger Meling og Mohamed Elyounoussi var på banen fra start for det danske laget onsdag. Etter 1-0-seier i bortekampen, hadde FCK et meget godt utgangspunkt foran kampen i et stappfullt Parken.

Etter en rolig start på kampen, fikk Denis Vavro stjernetreff etter 35 minutter. En klarering falt ned til slovaken, som fra svært langt hold lurte keeperen da han avsluttet i stedet for å legge inn. Rakow-keeper Vladan Kovacevic nådde ikke bort og måtte se ballen gå i nettet.

På tampen av ordinær tid scoret Lukasz Zwolinski for polakkene, men det holdt ikke.

FCK kan dermed vente seg en bit av den enorme pengesekken i mesterligaen. Forrige sesong fikk hvert lag minst 183 millioner kroner før en eneste gruppekamp var spilt.

PSV Eindhoven og Royal Antwerp er også klare for puljespillet i mesterligaen. PSV slo skotske Rangers 7-3 sammenlagt, mens belgiske Antwerp beseiret AEK Aten med 3-1.

Trekningen til puljespillet går av stabelen torsdag kveld.

