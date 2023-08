Chelsea og Everton slet seg videre i ligacupen – Tronstads Blackburn vant enkelt

Chelsea kom under da James Tilley scoret på straffespark etter 19 minutter. Like før pause pekte dommeren på straffemerket igjen, men denne gang var det til hjemmelaget. Noni Madueke utlignet.

Snaut 20 minutter før slutt scoret milliardkjøpet Enzo Fernández sitt første mål for de blåkledde og sørget for avansement.

Et annet Premier League-lag som måtte slite mot langt svakere motstand onsdag, var Everton. De havnet under mot Doncaster i 1. omgang før Beto utlignet etter 73 minutter. Et kvarter senere ble Arnaut Danjuma matchvinner i 2-1-seieren.

Sander Berge ble byttet inn etter 51 minutter da Burnley slo Premier League-kollega Nottingham Forest 1-0 på bortebane. Zeki Amdouni ble matchvinner på overtid.

Sondre Tronstad og tidligere Odd-keeper Leopold Wahlstedt startet begge for Blackburn mot Harrogate. Der gjorde de blå- og hvitkledde kort prosess og vant med 8-0. Ifølge BBC er det Blackburns største borteseier i klubbhistorien.

Lincoln City slo ut Sheffield United etter straffesparkkonkurranse.

