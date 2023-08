Sahraoui har spilt seg inn i A-landslaget

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Det ble selvsagt veldig mye fokus på Ståle Solbakkens uttak av sin egen sønn, Markus, da han presenterte troppen som skal møte Jordan (privatkamp) og Georgia (EM-kvalifisering) på Ullevaal stadion 7. og 12. september.

Men i skyggen av Solbakken senior og junior, kan det bli en spennende debut for Osame Sahraoui, som ble solgt fra Vålerenga til Heerenveen i fjor. Mats Møller Dæhli er ute av troppen, Osame kommer inn.

– Osame har hatt veldig god fremgang i Nederland, med matchavgjørende aksjoner for Heerenveen i kamp etter kamp. Det han gjorde på sitt beste i Vålerenga har han tatt med seg nå. Derfor vil jeg gjerne se han sammen med de andre her, forklarer Ståle Solbakken uttaket med.

Det er ikke ofte han presenterer fire debutanter.

Populær i Heerenveen

Foruten Markus Solbakken (Viking) og Osame Sahraoui tok han også ut Antonio Nusa (Club Brugge) og Emil Breivik (Molde).

Sahraoui har mange aldersbestemte kamper for Norge, inkludert U21-landslaget som var i EM-sluttspill i sommer.

I Heerenveen har han blitt en populær spiller for sine offensive og kreative bidrag i laget.

Kampen mot Jordan er en treningskamp mens oppgjøret mot Georgia er en del av EM-kvalifiseringen der Norge resultatmessig har fått en elendig start.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa han blir kalt "Gorbatsjov" for tida på grunn av såret han har på hodet. Det er under behandling. (Emilie Holtet/NTB)

Har aldri trent sønnen

Da Markus Solbakkens sterke prestasjoner i Viking ble et tema for landslagstrenerne, måtte Ståle høre nøye på vurderingene til hans assistenter, Kent Bergersen og Brede Hangeland.

– Markus er tatt ut fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest. Kent (Bergersen) og Brede (Hangeland) var en del klarere enn jeg var, sier Solbakken.

– Han må nok være et par prosent bedre enn det jeg tenkte for å bli tatt ut. Vi må se bort fra far-sønn-greiene. Jeg har faktisk aldri trent ham, heller ikke i barne- og ungdomsfotballen, forteller han.

Måtte forsvare Strandberg

I forsvaret er VIF-kaptein Stefan Strandberg fortsatt med selv om han har slitt både fysisk og spillemessig i et haltende Vålerenga-lag.

Men hos Ståle Solbakken har han stor tillit.

– Stefan har fått litt ufortjent tyn i de siste kampene. Mot Molde (0–0) var han Vålerengas beste spiller. Så har han noen svakheter han ikke bør utfordres på, men på landslaget har han alltid levert. Om han starter i noen av disse kampenemå vi som vanlig se an etter treningene, sier Solbakken.

– Hvordan vil du bruke kampen mot Jordan?

– Vi hadde nok tenkt at Jordan-kampen var for de som ikke skulle spille mot Georgia, men noen av de jeg har tenkt til å bruke mot Georgia kan trenge 45, 60 eller 90 minutter mot Jordan med tanke på at det er såpass tidlig i sesongen og at de kanskje trenger minutter i beina. Det kan bli et sterkere lag rutinemessig enn det som var tiltenkt for bare noen uker siden, sier Solbakken på Dagsavisens spørsmål.

– Blant annet har Martin (Ødegaard) sagt han han trenger spilletid, forklarer Solbakken.

VIF-kaptein Stefan Strandberg fikk fornyet tillit. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Saudi-Arabia blir en sak

Vi spør også om han vil vurdere Mathias Normann i en fremtidig tropp etter at han har gått fra Russland til Saudi-Arabia.

– Per i dag er han ikke i nærheten av landslaget på grunn av at han ikke spiller. Jeg har sagt jeg er kritisk til valget. Det som skjer i Saudi-Arabia vil bli en sak også for oss og NFF etter hvert. Vi kan få flere spillere der. Kanskje de vil søke om VM. Det er ingen internasjonal boikott av Saudi-Arabia. Mitt ansvar er å ta ut det beste landslaget til enhver tid, svarer han.

Skottland leder EM-gruppa med 12 poeng foran Georgia og Norge som begge har 4. Spania har 3 poeng med to kamper mindre spilt og møter nettopp Georgia på bortebane 8. september. Norges bortekamp mot Georgia i fjor høst endte 1–1. De to beste lagene går til neste års EM-sluttspill i Tyskland.

– Det er nesten uvirkelig at vi står med bare fire poeng etter det vi har prestert i kampene. Nå tar vi kamp for kamp og så vet vi at vi får en mulighet gjennom et playoff neste år uansett, avslutter han





FAKTA

Dette er landslagstroppen til kampene mot Jordan (privatkamp) (7.9) og Georgia (EM-kvalifisering) 12.9:

Keepere: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund).

Forsvar: Kristoffer Ajer (Brentford), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Birger Meling (FC København), Stian Gregersen (Bordeaux), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Stefan Strandberg (Vålerenga), Leo Skiri Østigård (Napoli).

Midtbane: Fredrik Aursnes (Benfica, Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Osame Sahraoui (Heerenveen), Emil Breivik (Molde), Antonio Nusa (Club Brugge), Markus Solbakken (Viking), Ola Solbakken (Roma), Hugo Vetlesen (Club Brugge), Martin Ødegaard (Arsenal).

Spisser: Bård Finne (Brann), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta Vigo), Alexander Sørloth (Villarreal)

Kampen mot Jordan spilles 7. september, EM-kvalifiseringskampen mot Georgia spilles 12. september.

Begge kampene spilles å Ullevaal stadion.

---