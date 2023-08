Messi med mål og seier i MLS-debuten etter å ha kommet inn fra benken

Det er riktignok ikke første Messis kamp siden han kom til Miami-klubben, men hans debut i seriespillet i Major League Soccer.

Argentineren varmet ikke opp sammen med lagkameratene, og han hadde altså heller ikke fått plass på førsteelleveren mot New York. Men en time ut i kampen var det stjernens tur, og han kom inn for Leonardo Campana.

Inter Miami ledet da 1-0 over vertslaget, etter en scoring av Diego Gómez 37 minutter ut i første omgang.

New York hadde vært farligst etter pause, og keeper Callender måtte gjøre en kjemperedning for å holde Miami i ledelsen. Men med Messi og Busquets på banen tok Inter Miami over, og helt på slutten fastsatte Lionel Messi sluttresultatet til 2-0 etter et fantastisk veggspill med lagkamerat Benjamin Cremaschi.

