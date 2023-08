Fifa suspenderer fotballpresident Rubiales etter VM-kysset

I en pressemelding fra Fifa opplyses det at han blir suspendert fra all fotballrelatert aktivitet de kommende 90 dagene.

Fifa opplyser at Rubiales ikke får kontakte Jennifer Hermoso eller folk rundt henne.

Torsdag ble det opprettet en disiplinærsak mot Rubiales, som det har stormet rundt den siste tiden.

Rubiales klemte alle Spanias spillere etter VM-finalen, men kysset i tillegg Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet. Det spanske fotballforbundet (RFEF) insisterer på at Rubiales ikke løy da han fortalte forbundet om episoden, hvor han sa at kysset var med samtykke.

Hermoso uttalte fredag det motsatte av Rubiales.

«Jeg ønsker å presisere at jeg ikke på noe tidspunkt samtykket til kysset han ga meg. Jeg tolererer ikke at mitt ord blir stilt spørsmål ved, og langt mindre at det blir funnet opp ord som jeg ikke har sagt», tordnet Hermoso.

Umiddelbart etter kysset sa VM-helten Hermoso at hun ikke likte det. Senere ble det sendt ut en uttalelse fra (RFEF) der Hermoso ga et litt annet inntrykk og uttalte at det var gjensidig. Det har hun aldri ment, ifølge hun selv.

«Jeg ble spurt om å si det for å minske presset på presidenten, men i det øyeblikket tenkte jeg bare på å feire den historiske milepælen», skriver Hermoso på X/Twitter.

Rubiales gikk offentlig ut og beklaget episoden mandag, men kritikken avtok ikke av den grunn. Fredag meldte regjeringen at de tar Rubiales til idrettsdomstolen. Det kan føre til suspensjon, og at han mister vervet.

Det spanske landslaget har sagt i en felles uttalelse at de ikke kommer til å spille kamper før Rubiales fjernes som president.

