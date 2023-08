Sterling herjet mot Luton da Chelsea tok sesongens første trepoenger

Den engelske angrespilleren scoret kampens første mål da han førte ballen forbi flere Luton-forsvare og satte ballen kontant i nettmaskene etter 17 minutter.

– Det der er for enkelt i Premier League, sa Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud om nyopprykkede Lutons forsvarsspill.

Luton fikk en god mulighet et kvarter etter hvilen, men klarte ikke utnytte den. Noen minutter senere slo Malo Gusto lavt inn i feltet og Sterling doblet ledelsen.

Senere var Sterling servitør da han ga den senegalesiske spissen Nicholas Jackson en enkel jobb med å øke til 3-0. Det var nysigneringens første mål for de blåkledde.

– Det var en lettelse for unggutten, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft om 22-åringen.

Chelsea spilte 1-1 i storoppgjøret mot Liverpool i ligaåpningen. Forrige runde ble det et tøft 1-3-tap mot West Ham på bortebane. Dermed var fredagens seier over den første trepoengeren for sesongen.

Nyopprykkede Luton står fortsatt uten poeng etter to spilte kamper i Premier League. Nottingham Forest blir Chelseas neste motstander i ligaen, mens Luton møter West Ham

