Hermoso slår tilbake mot Rubiales etter VM-kysset – landslaget nekter å spille

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder at landslaget har gått til det drastiske skritt fredag kveld. I en uttalelse gjengitt av Marca slår hovedpersonen Jennifer Hermoso hardt tilbake mot Rubiales og forbundet.

«Jeg ønsker å presisere at jeg ikke på noe tidspunkt samtykket til kysset han ga meg. Jeg tolererer ikke at mitt ord blir stilt spørsmål ved, og langt mindre at det blir funnet opp ord som jeg ikke har sagt», tordner Hermoso.

Umiddelbart etter kysset sa VM-helten Hermoso at hun ikke likte det. Senere ble det sendt ut en uttalelse fra Spanias Fotballforbund (RFEF) der Hermoso ga et litt annet inntrykk og uttalte at det var gjensidig. Det har hun aldri ment, ifølge hun selv.

53 spillere uteblir fra landslaget

Hele 53 spillere har skrevet under på brevet der de slår fast at de ikke ønsker å spille for landslaget før Rubiales fjernes.

«Etter alt som skjedde under VM, ønsker vi å slå fast at alle spillerne som skriver under på dette brevet ikke vil komme tilbake til landslaget dersom dagens ledere fortsetter», heter det i uttalelsen.

Kritikken har haglet som følge av oppførselen til Rubiales i etterkant av VM-finalen mellom Spania og England. De spanske fotballkvinnene vant 1.0.

Den mest omtalte episoden skjedde på scenen da de spanske fotballkvinnene skulle få sine gullmedaljer etter seieren over England.

Mye kritikk

Rubiales klemte alle Spanias spillere, men kysset i tillegg Hermoso på munnen etter å ha omfavnet henne og kysset henne på kinnet. Det har skapt en voldsomt opphetet debatt og stadig flere har kastet seg på kritikken.

46-åringen gikk offentlig ut og beklaget episoden mandag, men kritikken avtok ikke av den grunn. Fredag meldte regjeringen at de tar Rubiales til idrettsdomstolen. Det kan føre til suspensjon og at han mister vervet.

