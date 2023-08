Soltvedt klar for Brann – Sarpsborg kjempet for å beholde spilleren

Det bekrefter Brann på sine nettsider.

– Det er deilig å være på plass. Det gikk veldig fort nå på slutten, men dette er noe jeg har sett fram til i lang tid. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Soltvedt i en uttalelse.

– Vi er veldig glad for å ha fått i havn en avtale som gjør at Joachim blir Brann-spiller. Han har vært veldig god for Sarpsborg 08 i Eliteserien, kjenner Brann godt og har hjertet i klubben, sier sportslig leder i Brann, Jimmi Nagel Jacobsen.

Sarpsborg avslo flere bud

Klubbene kom til enighet om en overgang mandag kveld.

– Vi fikk bud fra Brann i helga og avslo det med en gang. Siden har vi avslått flere bud og kastet oss rundt i et forsøk på å få Soltvedt videre på en lengre og bedre kontrakt, men han ønsket veldig sterkt dette, sier Sarpsborgs daglige leder Raymond Fjeld i egne kanaler.

– Soltvedts argument om familielære årsåker ble til slutt avgjørende for oss, men det er viktig å understreke at vi har gjort det vi kan for å beholde ham videre. Det kommer til et punkt hvor det å nekte en overgang blir nærmest umulig, legger han til.

Torsdag reiser Brann til Alkmaar for den første av to kamper der et gruppespill i conferenceligaen ligger i potten.

Bergensavisen var først ut med å melde om at Soltvedt var på vei til Brann. Avisen skriver at overgangen måtte komme i orden før midnatt for at han skulle bli klar for kamp mot AZ. Det gjorde den åpenbart.

Brann i ungdommen

Soltvedts overgang vil hjelpe med å tette hullet etter venstreback David Møller Wolfe som gikk til nettopp AZ i sommer.

Soltvedt var i Brann i sin ungdom. Det ble med én kamp på benken i Eliteserien for rødtrøyene før veien gikk videre til Åsane.

– Jeg hadde en veldig fin tid i Brann som ungdom, og jeg er veldig glad for å nå komme tilbake som en voksen spiller, sier han.

Siden har Soltvedt spilt i Sogndal og Sarpsborg 08. I sistnevnte klubb har han fått fart på karrieren og levert mål og målgivende fra sin venstrebackposisjon. Denne sesongen står 27-åringen med ti målpoeng.