Elyounoussi og Meling sørget for første stikk til FCK i CL-kvaliken

Elyounoussi sto bak det som ble kampens eneste scoring. Før ti minutter var spilt, var kantspilleren heldig da han skulle slå et innlegg fra venstre. Ballen gikk via Bogdan Racovitan, endret retning og snek seg i mål. Elyounoussi ble spilt fram av sin landslagskollega Meling.

Birger Meling startet sin andre strake kamp for FCK etter overgangen fra franske Rennes. Han bidro til at uavgjort i returkampen vil være nok for et nytt mesterligaeventyr i København og voldsomme inntekter til klubben.

Elyounoussi ble tatt av banen ti minutter før slutt, mens Meling spilte hele kampen.

Rakow ligger på 6.-plass i den polske eliteserien etter fire spilte kamper. To seirer, én uavgjort og ett tap er fasiten. I oppgjøret mot FCK i striregn skapte de flere farligheter, og danskene fikk godt betalt.

Elyounoussi gikk til den danske storklubben fra Southampton i sommer og har rukket å bemerke seg med blant annet en flott scoring i 2-0-seieren over Hvidovre fredag. I samme kamp fikk Meling sin debut.

Returoppgjøret spilles i Parken i København onsdag om en uke.

[ FC København videre i mesterligakvalifiseringen etter straffedrama ]