Svensk VM-jubel etter seier i bronsekampen mot vertsnasjon Australia

Fridolina Rolfö ordnet 1-0 på straffespark etter en snau halvtimes spill.

Kosovare Asllani avgjorde kampen da hun bredsidet inn 2-0 etter 62 minutters spill. Forspillet var pent av Stina Blackstenius.

Sverige var det klart beste laget og vant fullt fortjent. Seieren kunne vært klarere.

Sverige tapte sin semifinale 1-2 mot Spania, men svenskene kan glede seg over sin fjerde VM-bronse for kvinner.

Svenskene har avlyst planene om en markering for medaljevinnerne i Stockholm. Bakgrunnen er at terrortrusselnivået i landet er hevet den siste tiden fra tre til fire.

Nivå tre på den svenske trusselnivå-skalaen tilsier at trusselen mot Sverige er økt, mens nivå fire betyr at man anser trusselnivået for å være høyt. Svenske sikkerhetsmyndigheter skriver på sine sider at nivå tre betyr at det finnes aktører med både intensjon og evne, noe som tilsier at et terrorangrep kan skje.

Australia har svensk trenerduo med Tony Gustavsson (50) som sjef. Han har tidligere blant annet vært én sesong i Kongsvinger (2010).

Spania og England spiller VM-finale i Sydney søndag.

Norge ble slått ut av Japan i åttedelsfinalen.

