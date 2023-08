Innbytter reddet Nottingham Forest til seier over Sheffield United

Avgjørelsen kom etter 89 minutter da innbytter Wood løftet ballen i en bue over keeper og inn til 2-1.

Taiwo Awoniyi scoret for Forest etter bare tre minutter. Han headet inn ballen etter flott innlegg fra Serge Aurier.

Utligningen var en perlescoring signert Gustavo Hamer og kom like etter pause. Han sendte ballen inn oppe i motsatt kryss fra hjørnet av 16-meteren. Hamer ble hentet til Sheffield fra Coventry i sommer, og overgangen var klar så sent som for under en uke siden.

Debuten hans i Premier League så ut til å ende godt, men Forest avgjorde på overtid etter en kamp der spillet var jevnt fordelt.

Begge klubbene tapte sin åpningskamp i ligaen.

Dette er resten av PL-runden:

Lørdag (16.00): Fulham – Brentford, Liverpool – Bournemouth, Wolverhampton – Brighton, Tottenham – Manchester United 18.30, Manchester City – Newcastle 21.00.

Søndag: Aston Villa – Everton 15.00, West Ham – Chelsea 17.30.

[ Ødegaards Arsenal slapp med skrekken – Saka fikset seier mot Forest ]