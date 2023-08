Rosenborg raknet mot Hearts – røk ut av conferenceligaen på overtid

Rosenborg hadde 2-1-ledelse fra oppgjøret på Lerkendal forrige uke, og returkampen i Edinburgh startet på best mulig vis for trønderne.

Den islandske kraftspissen Isak Thorvaldsson sendte RBK i føringen allerede etter fire minutter. Hearts utlignet åtte minutter senere og snudde oppgjøret i 2. omgang.

På overtid ble Cameron Devlin matchvinner for Hearts.

Dermed blir det ikke noe mer europaspill for på Lerkendal utover høsten. Det var første gang på to år at RBK var ute i Europa igjen.

Hearts møter greske PAOK i neste runde. Det er den fjerde og siste runden før et eventuelt gruppespill i conferenceligaen.

Pangåpning

Bare fire minutter inn i kampen svingte Adrian Pereira et frispark inn i feltet. Det fant pannebrasken til Thorvaldsson. Islendingens heading ble først reddet, men returen gikk i mål fra samme mann.

– En bedre start kan man ikke få på bortebane mot en sånn motstander, kommenterte VGs ekspertkommentator Kjetil Rekdal, som fikk sparken som hovedtrener i RBK tidligere i år.

Rosenborg ble raskt satt på prøve, og Hearts var nær utligning fire minutter senere med et skuddforsøk, som gikk i stolpen. Kort tid etterpå klarte imidlertid kaptein Lawrence Shankland å score alene med keeper etter en bakromspasning.

– Det er elendig forsvarsspill. Det er et altfor enkelt baklengsmål. Da har man mistet den gode starten, sa Rekdal.

Raknet

Noen minutter etter hvilen var Rosenborg bare en klarering på strek unna å ta tilbake ledelsen. I stedet utnyttet Hearts et balltap i det oppbyggende spillet rett etterpå og rullet opp et angrep som endte med scoring. Dermed sto det 3-3 sammenlagt.

To minutter på overtid gikk et langskudd fra Devlin via Tobias Børkeeiet og i nettmaskene bak André Hansen. Dermed sikret Hearts sammenlagtseier 4-3 mot trønderne, som forgjeves prøvde å slå tilbake.

