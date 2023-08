Nettstedet skriver at 29-åringen skal være åpen for muligheten for en overgang til den hardtsatsende ligaen.

Laporte spilte kun tolv kamper i Premier League sist sesong. Han har to år igjen av kontrakten.

Al-Nassr har fra før Cristiano Ronaldo i stallen. Tidligere i sommer kom spillere som Sadio Mané, Marcelo Brozovic og Seko Fofana.

