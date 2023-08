Neymar på medisinsk sjekk hos Al-Hilal

Det er The Athletic-journalisten David Ornstein som først skrev at den medisinske testen foregår i skrivende stund. BBC sitter på de samme opplysningen og melder at PSG og Al-Hilal er enige om en overgangssum på 90 millioner euro, tilsvarende én milliard korner.

Neymar ble i 2017 fotballhistoriens dyreste spiller da han gjorde overgang fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Rekordsummen ble da satt på 222 millioner euro, tilsvarende 2,5 milliarder norske kroner.

Suksessen har imidlertid vært moderat for Neymar i den franske hovedstadsklubben. Til tross for blant annet fem franske seriemesterskap og tre cuptitler klarte han aldri å oppfylle klubbens mål om å vinne Champions League.

Brasilianeren avslutter i så fall PSG-karrieren med 118 mål og 77 målgivende på 173 kamper. Tidligere har han spilt for Santos og Barcelona.

Neymar ser ut til å gå inn i en lang rekke med stjernespillere som har byttet ut europeisk fotball med saudiarabisk denne sommeren. Fra før har spillere som Malcom, Rúben Neves, Kalidou Koulibaly og Sergej Milinkovic-Savic gjort sluttet seg til Al-Hilal.

