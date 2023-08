Medier: Ny midtbaneprofil vraker Liverpool – sier ja til Chelsea

Både velrenommerte The Athletic og overgangsguruen Fabrizio Romano hevder mandag å kjenne til at Lavia har bestemt seg for hvor han ønsker å fortsette karrieren.

Britiske medier har den siste tiden meldt at Liverpool har fått akseptert et bud fra Liverpool på Lavia. Nå peker altså de siste rapportene på at 19-åringen likevel ikke ender på Anfield.

Ifølge Romano og The Athletic skal årsaken til Lavias valg være at Chelsea viste interesse for ham allerede i fjor sommer. Liverpool skal angivelig være informert om midtbaneprofilens valg.

Dermed ser Chelsea ut til å ha gått seirende ut av kampen mot Liverpool om nok en viktig signering. Brighton-spiller Moisés Caicedo er ventet å bli presentert som nyervervelse i London-klubben når som helst.

Caicedo var også sterkt ønsket av Liverpool, og så sent som fredag bekreftet Liverpool-manager Jürgen Klopp at klubben var enig med Brighton om en overgang. Caicedo skal imidlertid ha valgt Chelsea som ny arbeidsgiver.

Dermed må Liverpool etter alle solemerker fortsette jakten på en ny midtbaneforsterkning. Brasilianske Fabinho forsvant ut dørene tidligere i sommer.

