HamKams «Mål-Pål» avgjorde med to scoringer i bunnkampen mot Aalesund

Tabelljumbo Aalesund blir stående med sine 10 poeng, mens HamKam har sanket 19 poeng.

AaFK fikk en opptur Christian Johnsens med 1-0 over Strømsgodset for to uker siden, men laget klarte ikke å holde på den trenden.

– Det er skuffende måten vi serverer målene på. Vi skaffet oss dårlige arbeidsforhold. Det ble for mye stress når det gjaldt å holde hodet kaldt, sa AaFK-trener Johnsen til TV 2.

Sten Grytebust ble syndebukk med sin tabbe som ga 2-1-seirer til Hamar-laget i lagenes forrige møte på Briskeby 7. juli.

HamKam kom best i gang og alle trodde gjestene hadde tatt ledelsen da Brynjar Ingi Bjarnason hadde satt ballen i mål etter fem minutter. Han kom derimot fra offsideposisjon og målet ble annullert etter at VAR hadde sett på situasjonen. Åtte minutter senere headet Vegard Kongsro ballen i mål, men den ble raskt annullert for offside.

To annulleringer

Etter 39 minutter kom derimot målet som gjestene jaget. AaFKs John Kitolano slo til med en gavepakke av et tilbakespill. Pål Alexander Kirkevold luktet situasjonen og fikk det lett mot Grytebust med å score sitt femte mål for sesongen til 1-0.

– Jeg trodde vi hadde tatt ledelsen etter få minutter for jeg så ikke at det var offside, men de hadde vel sjekket den. Vi skal ikke forsvare denne ledelsen i 45 minutter, sa Kirkevold til TV 2 i pausen.

Kort etter pause var «mål-Pål» igjen våken inne i feltet og fikk dyttet inn 2-0-målet blant tafatte AaFK-forsvarere.

Etter drøye timen måtte AaFKs Nikolai Hopland ta en tidlig dusj etter sitt annet gule kort.

Dårlig tempo

Kampen foregikk i et svært dårlig tempo. HamKam hadde stort sett kontrollen, mens hjemmelaget var altfor omstendige i jakten på redusering. Aalesund var nære en redusering på tampen av kampen, men klarte ikke omsette sjansene til mål.

– Jeg synes vi spilte en outstanding kamp fram til det røde kortet. Da ble det litt for krampaktig fra vår side, sa HamKam-trener Christian Michelsen.

I neste runde tar HamKam imot Rosenborg, mens Aalesund skal til Bergen å møte Brann.

