Braut Brunes solgt til belgiske OH Leuven – største salg siden Ødegaard

OH Leuven opplyser om overgangen i sine mediekanaler.

– Vi ønsker vår nye spiss hjertelig velkommen. Jonatan er en lovende ung angriper som kan gi oss et nytt løft og nye mål, sier trener Marc Brys i en uttalelse.

Brunes er også fornøyd med overgangen til OH Leuven.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg håper å score mange mål for denne flotte klubben, fra og med fredag mot Antwerp FC, sier han.

Spissen, som er fetter til Erling Braut Haaland, står med seks mål på 16 kamper for Strømsgodset denne sesongen.

Brunes satte seg på flyet til Belgia lørdag og fikk ikke med seg snuoperasjonen til Strømsgodset som slo Sarpsborg 2-1.

Ifølge Drammens Tidende hadde salget av Tobias Gulliksen en totalverdi på opp mot 30 millioner kroner. Jostein Flo bekreftet overfor TV 2 i helgen at Brunes-salget er verdt mer, og at det kun er salget av Martin Ødegaard til Real Madrid som slår denne overgangen.

OH Leuven har ett poeng i den belgiske toppdivisjonen etter tre spilte kamper. Lørdag fikk laget stryk av serieleder Union Saint-Gilloise som vant 5–1.

