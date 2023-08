Bekreftet: Chelsea henter Moisés Caicedo for britisk overgangsrekord

London-klubben bekrefter signeringen på sine sider. Overgangssummen skal ifølge The Telegraph være på 115 millioner pund, tilsvarende omkring 1,5 milliarder norske kroner.

Om det stemmer, setter Chelsea britisk overgangsrekord når de henter søramerikaneren til Stamford Bridge. Klubben sto også for den forrige rekorden da de hentet midtbanespilleren Enzo Fernández i januar.

Caicedo har signert en åtteårskontrakt med London-klubben.

– Jeg er så glad for å være her i denne store klubben, og jeg trengte ikke tenke to ganger da Chelsea ringte meg. Jeg visste bare at jeg ville signere for klubben. Det er en drøm som går i oppfyllelse å være her, sier hovedpersonen.

Begeistrede sjefer

Caicedo så lenge ut til å være på vei til Anfield etter at Liverpool og Brighton ble enige om en overgang for ecuadorianeren fredag.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne bekrefte at klubbene har kommet til enighet om Moisés Caicedo, sa Jürgen Klopp på en pressekonferanse.

Kort tid etter skrev imidlertid den anerkjente fotballjournalisten Fabrizio Romano at Caicedo hadde takket nei til Merseyside-klubben. Årsaken skal ha vært at han kun ønsket å dra til Chelsea.

– Moises har vist seg som en fremragende spiller i europeisk fotball de siste 18 månedene, og vi er begeistret for å gjøre ham til en del av Mauricio Pochettinos stall, sier Chelsea-sportsdirektørene sportsdirektørene Laurence Stewart og Paul Winstanley i en felles uttalelse.

Rakettkarriere

– Moises har sjeldne midtbaneferdigheter og er en spiller vi har kikket på en stund. Vi tror han vil få en betydelig rolle på Stamford Bridge denne sesongen – og i årene fremover. legger de til.

Caicedo ble hentet til Brighton i februar 2021. Han debuterte ikke før den påfølgende sesongen, og deretter ble han sendt på lån til den belgiske klubben Beerschot.

Nå fortsetter karrieren hos de blå i London.

Chelsea sesongåpnet med 1–1 på Stamford Bridge.

